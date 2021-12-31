Türkiye Gazetesi

Denizli'de inanılmaz kaza şoke etti. Akrobatik hareketler yaptığı sırada babasının sürdüğü otosikletten düşüren genç, farkına varmayıp yola devam etti. Yarış motosikleti sürücüsü genç, 5 kilometre ileride tali yoldan ana yola çıkan kamyona çarparak feci şekilde hayatını kaybetti.

Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

BABANIN İNANILMAZ KURTULUŞU

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Bulvarı üzerinde seyir halindeyken 20 ABU 753 plakalı motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı iddia edilen Gökhan İ. (31), arkasında bulunan babası Turgut İ.'yi düşürdü. Durumu fark etmeyen oğul, yaklaşık 5 kilometre ileride tali yoldan ana yola çıkan Tuncay K. idaresindeki 20 P 1118 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motoru paramparça olan Gökhan İ. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.



Öte yandan, motosikletin arkasından düşen babanın kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Feci kaza: 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti Antalya'da, sağanak esnasında aracı ile seyir halinde olan genç, sürüş kontrolünü yitirip elektrik direğine çarptı. Feci kaza sonrası gencin olay yerinde öldüğü açıklandı.

Kahramanmaraş’ta feci kaza, 2 ölü var Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada araba ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 2 kişi canından oldu.