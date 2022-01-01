Türkiye Gazetesi

ANKARA

Yakın zamanda ihalesi sonuçlanması beklenen merkez, akıllı bina teknolojisi ile donatılacak. “Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi” ismiyle faaliyet göstermesi planlanan merkezde, aşı ve biyoteknolojik ürünler geliştirilip üretilecek.

Bu alanda dünyanın en büyük kapasitesine sahip olması hedeflenen merkez, TURKOVAC’ın ardından farklı aşı ve genetik ürünlerin geliştirilmesine de kapı aralayacak bir üs olma misyonunu yüklenecek.

İnaktif, mRNA, nazal ve adenovirüs aşılarının üretileceği merkezin, 2022 yılı sonunda hizmete alınması hedefleniyor.

Japon devinden milyonlarca dolarlık yatırım! Artık Türkiye'de üretecek Japon elektronik şirketi Kaga, Çin ve Güneydoğu Asya'daki fabrikalarını Türkiye'ye taşıma kararı aldı. Şirket Türkiye'de yeni bir fabrika kurarak baskılı devre kartı üretecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN üretimi X-ray cihazını inceledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazını Gaziantep Havalimanı'nda inceledi.

TOGG’un en kritik parçası burada üretiliyor: Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif geldi Dört gözle satışa çıkması beklenen yerli otomobil TOGG’un üretim çalışmalarına hızla devam ediliyor. TOOG’un en kritik parçası olan bataryası ise 10 yıldır Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM) tarafından üretiliyor. Yerli ve milli imkanlarla batarya ürettiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, TOGG’un torba batarya teknolojisini 10 yıldır Sakarya Üniversite’sinde ürettiklerini söyledi.