Türkiye Gazetesi

Kars’ta Ali Gaffar Okkan Bulvarı’nda gece 03.50 sularında meydana gelen kazada A.D. yönetimindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil bahçe duvarına çarptı. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan feci kazada A.D Feci kazada sürücü A.D. ve araçta bulunan V.D., E.D.ve T.A. hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 8 yaşındaki B.A. ise ağır yaralandı. Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Doğu Afrika'da 40 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe gitme riskiyle karşı karşıya Doğu Afrika ülkelerinde, Covid-19 aşılamasına düşük katılım nedeniyle 40 milyon dozdan fazla aşının son kullanma ömrünün bitme riski taşıdığı bildirildi.