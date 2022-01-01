Türkiye Gazetesi

Avcılar’da Tahtakale Mahallesi 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde dün öğlen saatlerinde iddiaya göre Velit Çelebi isimli doktor koronavirüs aşısı için gelen karı kocaya sıra olduğunu ve beklemeleri gerektiğini söyledi. Olay üstüne çiftin yanında bulunan 40 yaşlarındaki oğulları duruma sinirlenerek doktorla tartışmaya başladı.

DOKTORA YUMRUK ATTI

Tartışmanın ardından şahıs doktorun yüzüne vurmaya başladı. Yaşanan olay üstüne polis çağrıldı. Doktora saldıran şahıs ise olay yerinden kaçtı. Doktor konuyla ilgili şikayetçi oldu. Polisin çalışması devam ederken yaşanan anlar Aile Sağlığı Merkezi’nin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısın Doktor Çelebi ile tartışması ve sonrasında ise Çelebiye yumruklar savurması görüldü. Görüntülerin devamında ise olay yerinde bulunan diğer sağlık çalışanlarının araya girmeleri görüldü.

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