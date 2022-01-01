Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te bulunan bir yediemin deposundaki hurda otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından aracı kontrol eden ekipler, bagajda erkek cesedine rastladı. Cesedin 2 yaşlarındaki bir gence ait olduğu ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU

ÜSGET Sanayi Sitesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde bulunan yediemin deposundaki hurda otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerce yapılan incelemede aracın bagajında erkek cesedi bulundu. Araç ve çevresinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu tahmin edilen cesedin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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