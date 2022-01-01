Türkiye Gazetesi

Antalya bir hafta boyunca etkili olan yağış ve fırtına yerini güneşe bırakmaya başladı. Yaşanan sağanak yağış nedeniyle derelerin taştı. Boğaçay’ın su debisi yükseldi. Yüksek kesimlerden yağan yağmur suları denize ulaştı. Sel suları nedeniyle alüvyonlarla kahverengi bir renk alan su sahilin bir bölümünde kirliliğe sebep oldu.

MAVİ DENİZ YERİNE ÇAMURLA KARŞILAŞTILAR

Deniz üzeri kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Çamurun ulaşamadığı noktalar ise maviliğini korurken oluşan dev dalgalar ise sahili dövdü. Boğaçayı’nın taşıdığı dal ve odun parçaları da sahilde kirlilik oluşturdu. Konyaaltı sahil şeridinde denizi izlemek isteyenler, mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Yine de bazı kişilerin sahilde fotoğraf çektirdiği görüldü. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi. Sahili kaplayan çamur ve yayılış alanı drone ile görüntülendi.

Kırmızı kod verilen Antalya'da fırtına şiddetini arttırdı Antalya’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Kırmızı kod uyarısı yapılan kentte çatıları uçtu, dereler taştı.