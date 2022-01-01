Türkiye Gazetesi

Ordu Valisi Tuncay Sonel Mesudiye ilçesine bağlı Birebir Mahallesinde yaşayan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin’i evinde ziyaret etti. Mehmet Niyazi Metin, bir asrı geçen ömründe 3 padişah 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.

“BEN OSMANLI’DAN KALMAYIM”

14 evladı 145 torunu olan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin’i ziyaret eden Vali Tuncay Sonel “Biz buraya senin duanı almaya geldik” dedi. “Ben Osmanlı’dan kalmayım” diyen Mehmet Niyazi dedenin 112 yıllık ömründe yaşadığı anılarını ve hatıralarını dinleyen Vali Sonel, Mehmet Niyazi dedeye sağlıklı ömürler dileğinde bulundu.

Ordu'da beton mikserinin çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldü Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen feci kazada beton mikserinin çarptığı 11 yaşındaki Talha Gül hayatını kaybetti.