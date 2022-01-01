Türkiye Gazetesi

Adana'da kripto paraya 450 bin liralık yataırım yapan adam, 2 ayda tüm varını yoğunu kaybetti. Söz konusu olay yüzünden eşiyle tartışan adam, tabancayla önce karısını sonra kendini vurdu. Günler önce ölüm haberi gelen talihsiz kadının ardından, hastanede tedavisi devam eden kripto mağdurunun da öldüğü bilgisine ulaşıldı.



TABANCAYLA ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Edinilen bilgiye göre, olay 27 Aralık günü saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner (28) tartıştığı 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner’e (28) tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sonrasında ise cinnet getiren koca, tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

2 AYDA VARINI YOĞUNU KAYBETTİ

Baba Hakan Uyaner’in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunus Emre Uyaner’in yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 450 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü. Hastanede tedavi gören Melike Yağmur Uyaner 28 Aralık günü hayatını kayberken, Yunus Emre Uyaner ise olaydan 5 gün sonra bugün hayatını kaybetti. Uyaner’in Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.

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