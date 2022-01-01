Türkiye Gazetesi

Ölüm, 2022'in ilk saatlerinde geldi. Isparta'da yaşadığı öğrenilen ve yılbaşına yönelik sosyal medyada paylaşımlar yapan bir vatandaş, tam 2 saat sonra kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

2022 SABAHINA UYANAMADI

Isparta Keçiborlu ilçesinde esnaflık yapan Atalay Alpaslan evinde “Benim yılbaşım pijama terlik televizyon. Herkese Mutlu Yıllar” notuyla sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştıktan 2 saat sonra kalp krizi geçirdi. Evdekilerinin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Alpaslan’a ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Cenazesi 02 Ocak Pazar Günü öğle namazına müteakip Asri mezarlıkta toprağa verilecek.

Talihsiz vatandaştan geriye kalan o paylaşım:



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