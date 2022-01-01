Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Erbaa Devlet Hastanesi şehir hastanesinin açılmasıyla 2019 yılında boşaltıldı. Hastanenin poliklinik ve yataklı servis ünitelerinin bulunduğu binaların yıkılması kararı üzerine ihaleyi kazanan yüklenici firma binaların yıkımına başladı.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kirişlerinin yıpratılması yöntemiyle yıkılan eski devlet hastanesinde bazı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yıkım çalışması yapılan binanın yanındaki ATM’den para çekmeye çalıştı. Kameraya yansıyan görüntüde bir vatandaşın ATM’deki işlemlerinin ardından kısa bir süre sonra eski hastane binası iş makineleri yardımı ile tamamen yıkıldı. Yıkım çalışmalarında korkulan olmadı.

Tokat'ta korkutan yangın Tokat’ın Reşadiye ilçesinde iki katlı ev alevlere teslim oldu. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında ev kullanılmaz hale geldi.