Türkiye Gazetesi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir tur minibüsü ile gerçekleşen gezi, feci kaza ile hastanede son buldu. Karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yapan tur minibüsü dereye yuvarlandı. Kazada 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

5 YARALI AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ, 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza, ilçeye bağlı Çinçiva olarak bilinen Şenyuva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Y. kontrolündeki 53 AAZ 629 plakalı minibüs, karşı yönden kontrolsüz olarak gelen otomobile çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıktı. Yoldan çıkan minibüs Çamlıhemşin Deresi’ne yuvarlandı. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 5’i ayakta tedavi edilirken 2’si ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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