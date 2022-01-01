Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de akıl almaz olay herkesi şaşırttı. Kız arkadaşıyla otomobilde seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybeden şahıs direğe çarptı. Kaza sonucu, şoförün kız arkadaşı araçta sıkıştı. Sürücü ise o anlarda kız arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı.

EKİPLER YARALIYI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Kaza, Derince ilçesi D-100 karayolu Ankara istikameti liman ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KY 5553 plakalı Cadillac marka otomobilin sürücüsü, hakimiyeti kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp savruldu. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Otomobilde bulunan sürücünün kız arkadaşı T.Ç. ise araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Otomobil içerisinde sıkışan T.Ç., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağanak yağışın etkili olduğu bu dakikalarda, itfaiye ekipleri yaralının ıslanmaması için üzerini de örttü. Ardından T.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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