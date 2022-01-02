Türkiye Gazetesi

Necmi ÇİÇEKÇİ

Evinizin değerini artırmak ya da hayat kalitenizi yükseltmek için daha ekonomik bir şekilde eski evinizi nasıl yenileyebilirsiniz? Tabii ki dekorasyon yaparak… Ancak bunun maliyetli ve zaman isteyen bir iş olduğunu düşünüyorsanız, küçük tüyolarla yepyeni bir hayat alanı oluşturmanın yolunu sizlere anlatacağız.

Öncelikle boya işleminden başlayalım… Evin boyasını yenilemek hayat alanınızdaki atmosferin tamamen değişmesini sağlayacaktır. Şayet eviniz standart bir renge; örneğin krem ya da çok açık bir renge boyalıysa, bunu mobilya renginize de uyumlu olarak daha pastel tonlarda ve canlı bir renge çevirebilirsiniz. Dengelemek için koyu bir rengin daha açık bir tonla tamamlanması gerek. Mesela salonda beyaz ile kırmızıyı, gri ile yeşili ve sarı ile maviyi bir arada kullanmak gibi. Küçük odalarda daha açık renkler tercih edilebilirken, salonlarda ise daha koyu renkler kullanılabilir. Eviniz sürekli gün ışığına maruz kalıyorsa koyu renkler kullanılabilir ya da tam tersi…

Yine mobilyalarınıza uygun olarak salondaki bir duvarınızı farklı bir renge çevirebilirsiniz. Mesela; krem rengine boyanmış bir salonda, duvarın birini su yeşili yaptığınızda ortam tamamen değişecektir. Salon zemin rengi, halılar, tablolar ve mobilyalarınız bu renk tercihinde size yol gösterecektir.

ÇİÇEKLERLE GÜZEL BİR HAVA

Bitki kullanımı, ev dekorasyonunda ortama ayrı bir güzellik katar. Salonda çiçek kullanımı ev dekorasyonuna renk katmakla birlikte fonksiyonel olarak da imdadınıza yetişir. Odanızda bitkilerle dolu asma raflar kullanabilirsiniz. Geniş yapraklı bir iç mekân bitkisi salonunuza yeni soluk getirebilir.

RESİM VEYA TABLO KULLANIN

Daha önce boş olan bir duvarı çeşitli metotlarla farklılaştırabilirsiniz. Uygun fiyata alabileceğiniz bir tablo ya da yeni fotoğraflar, belki kendi beğendiğiniz birtakım obje ve baskıları çerçeveletip duvarınıza asabilirsiniz. Birbirine yakın asacağınız çerçeveler düzensizliği ortadan kaldıracaktır.

KARTONPİYER ŞIK GÖSTERİR

Tavan ve duvarın birleştiği yerlerde kartonpiyer uygulaması olmayan hayat alanları oldukça sıradan bir görünüme sahip olurlar. Dekoratif kartonpiyer uygulamaları hayat alanlarını daha zengin ve şık gösterecektir. Farklı tarzlarda kartonpiyer ile eski bir evi yepyeni ve stil sahibi atmosfere kavuşturabilirsiniz.

DOLAPLARINIZI RENKLENDİRİN

Banyo ya da mutfak dolaplarını değiştirmek epeyce maliyetli bir işlem. Bunun yerine dolaplarınızı elden geçirip boyayarak yeni gibi bir görünüm oluşturabilirsiniz. Ayrıca mutfak, banyo ve giysi dolapları ve komodinlerde kullanabileceğiniz diğer pratik yenileme metodu kulpları değiştirmek olabilir.

Çay paketlerini 13 yıldır atmıyor, dekor olarak kullanıyor Burdur’da çay ocağı işletmeciliği yapan Üzeyir Çetin, kullandığı çay paketlerini 13 yıldır biriktiriyor. Yaklaşık 4 bin çay paketini işletmesinin önünde dekor olarak kullanan Üzeyir Çetin çaycılık mesleğini yaptığı sürece biriktirmeye devam edeceğini ifade etti.

Online mobilya ve dekorasyon alışverişlerinde ortalama 650 lira harcandı Yılın ilk yarısında yapılan internet alışverişlerinde ev ve dekorasyon ürünleri öne çıkarken ortalama sepet tutarı 650 lirayı buldu. En çok satın alınan ürün ise mutfak masası oldu.

İnternet alışverişlerinde mobilya ve dekorasyon ürünleri yüzde 95 arttı Dünya genelinde her yıl 15 milyondan fazla tüketici mobilya alışverişini internet üzerinden yapıyor. Türkiye’de Kovid-19 salgınıyla evde geçirilen süre artınca yılın ilk yarısında internetten yapılan ev-bahçe mobilya ve dekorasyon ürünü alışverişleri yüzde 95 arttı. Verilen siparişlerin yüzde 68’i taksitle yapılırken, ev dekorasyon ürünleri en çok taksite başvurulan ürün grubu oldu.