Türkiye Gazetesi

Harran Üniversitesi öğrencisi Rojin Tordoğan (19), önceki gün staj için Harran Üniversitesi Hastanesine gittiği sırada yerleşkedeki köpeklerin saldırısına uğradı. Kendi imkânlarıyla Harran Üniversitesi Hastanesine ulaşan Tordoğan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tordoğan, kaldığı öğrenci yurdundan staj için arkadaşlarıyla hastaneye giderken 7-8 köpek gördüğünü anlattı. Tordoğan, “Köpeklerden biri bana doğru gelince diğerleri de üzerime koşmaya başladı. Arkadaşlarım benden ileride olduğu için kaçabildiler ama ben kaçamadım. Hepsi üzerime geldi, birisi kolumu ısırdı. O anda diğer bir köpek de bacağımı ısırmaya çalıştı ama elimdeki poşetle kendimi savundum. Sonra elimdeki poşeti atınca köpekler o tarafa gitti. Ben de hastanenin acil bölümüne gidip tedavimi yaptırdım. Koluma dikiş atıldı” dedi.

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