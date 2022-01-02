Türkiye Gazetesi

Çorum’daki güreş turnuvasına gitmek için Batman’dan yola çıkan sporcu kafilesini taşıyan Murat Kızılbulut yönetimindeli minibüs Amasya – Çorum karayolu Çavuşköyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

BAŞANTRENÖR HAYATINI KAYBETTİ

112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada, takımın başantrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 13 sporcu ve yedek sürücü de ambulanslarla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Sürücü de kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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