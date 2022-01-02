Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesinde meydana gelen olayda Ramazan Aslan isimli 10 yaşındaki çocuk yoldan geçtiği sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu gören civar sakinleri olaya müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerin arasından kurtardı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda derin yaralar bulunan Aslan hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÖPEKLER ÇOCUĞU PARÇALAMIŞ

Saldırı anına şahitlik eden çevre sakinlerinden Serkan Nalbant ise bu tür olayların mahallede çok sık yaşandığını belirterek, "Evdeydik, bir anda sesler duyduk. Çıktık baktık köpekler çocuğu parçalamış. Diğer komşumuz da köpekleri kovalamış. O sırada da biz geldik. Ambulansı aradık. Çocuğun ailesini, yakınları aradım buraya getirdim. Sonra ambulans geldi. Çocuğu hastaneye götürdüler. Çocukta en az 50 - 60 dikişlik yara vardı. Çocuğu baya parçalamışlar. Polisler de geldi inceleme başlattı. Mahalleli olarak hepimiz çocuğun yardımına koştuk. Pantolonu yırtılmıştı. Kıyafet getirdik. Yaralarına buz koyduk. Çok derin yaraları vardı. Daha önce de çok sefer bu olaylar yaşandı. Sürekli yaşanıyor. Hepimizin çocuğu var. Ben sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyorum. Hepimiz hayvan seviyoruz ama bu kadarı da hoş değil. Akşam olduğu zaman 20 - 25 köpek buraya iniyor. Bizler de sokağa çıkamıyoruz. Çocuğumu bakkala bile gönderemiyorum" dedi.

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