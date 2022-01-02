Van'ın Tuşba ilçesinde yaşanılan hırsızlık bu kadarına da "pes" dedirtti. Zanlılar, bu kış günlerinde öğrencileri soğuğa terk etti. Olay şöyle yaşandı. İlçedeki bir okula ait kömürler çalındı. Olayla ilgili yapılan şikayet sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışma sonrası 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde toplam 227 torba 5 bin 675 kilogram çalıntı kömür ele geçirildi. Kömür, okula teslim edilirken hırsızlar hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Adliyeye sevk edilen hırsız güle oynaya şarkı söyledi Kayseri’de 4 bağ evinden 25 bin TL değerinde eşya çalan 2 hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekip otosuna götürülen şahıslardan birinin “Nerde yedin paraları söyle” diye şarkı söylemesi dikkat çekti.
Oto hırsızını, haberlerde gören babası ele verdi Kağıthane'de araba çalıp kayıplara karışan oto hırsızını, haberlerde görüp ihbar eden babası ele verdi.
Okuldan 5 ton kömür çaldılar
Van Tuşba'da, bir okula ait 227 torba kömür çalındı. Ekipler, zanlıları kısa sürede yakaladı.
Van'ın Tuşba ilçesinde yaşanılan hırsızlık bu kadarına da "pes" dedirtti. Zanlılar, bu kış günlerinde öğrencileri soğuğa terk etti. Olay şöyle yaşandı. İlçedeki bir okula ait kömürler çalındı. Olayla ilgili yapılan şikayet sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışma sonrası 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde toplam 227 torba 5 bin 675 kilogram çalıntı kömür ele geçirildi. Kömür, okula teslim edilirken hırsızlar hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Etiketler : van,kömür,hırsız,haberler,