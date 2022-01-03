Bursa'da sıcak saatler yaşandı, mobilya imalathanesinde çıkan yangın korkuttu. Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 15. Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya malzemeleri imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.
Beyoğlu’nda yangın: Çevredeki binalara da sıçradı Beyoğlu’nda iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu. Yan tarafta bulunan binaya da sıçrayan eden yangında iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul’da 18 katlı rezidansta yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı Esenyurt'ta bulunan 18 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Esenyurt'ta site içindeki 19 katlı bir apartmanda çıkan yangının neden olduğu yoğun duman sebebiyle evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Bursa'da bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya sanayinde faaliyet gösteren bir imalathanede yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Bursa'da sıcak saatler yaşandı, mobilya imalathanesinde çıkan yangın korkuttu. Mahmudiye mahallesi Ağaç İşleri Sanayi 15. Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya malzemeleri imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede söndürüldü.
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