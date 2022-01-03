Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kışın en bereketli meyvesi nar, her ne kadar ayıklamasıyla uğraştırsa da güçlü antioksidan özelliğiyle meyveler arasında öne çıkıyor. Salatalardan yemeklere, içeceklerden tatlılara birçok yiyeceği hem lezzeti hem de rengiyle süsleyen nar tam bir şifa kaynağı.

İŞTE NARIN FAYDALARI

Narın sağlığa en faydalı özelliklerinden biri olan antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hâle getirirken, hücreleri korur ve kanser gibi hastalıkların önüne geçer. Düzenli tükettiğiniz nar, vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulmanızı sağlayacaktır. İçinde barındırdığı C, E, K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, demir gibi mineraller sayesinde bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar. Kan damarlarını koruyan nar, gençleştirerek böylece kan dolaşımını iyileştirip kalp ve damar sağlığını koruyabilir. Narın kolesterol düşürücü etkisini de unutmamak gerek. Yaşlanma karşıtı etkisi de bulunan nar kırışıklıkların oluşumunu en aza indirmesi ve geciktirmesiyle de keşke dört mevsim olsa dedirtiyor.

Limon kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz; çayınıza ya da rendeleyerek salata ve kurabiyelerinize katabileceğiniz limon kabuğunda saklı 6 faydayı anlattı, limon kabuğu ile yapılmış sağlıklı limonata tarifi verdi, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Tahinin faydaları saymakla bitmiyor! Her derde deva ​Diyabetten kansere birçok ciddi hastalığa şifa olan besin tahin, vücuttaki tüm zehri ve mikrobu atarak adeta yenilenme sağlıyor. Protein ihtiyacını da karşılayan tahin, özellikle besin zehirlenmelerinde birebir fayda sağlıyor.