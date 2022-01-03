Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Kalın, ince, kavisli birçok şekilde kaş modeli mevcut. Önemli olan başkasına yakıştırdığınız kaş şekli değil sizin yüzünüze uygun olan modeli bulmaktır. Asıl yüzünüze yakışanın kaşlarınızın doğal hâli olduğunu düşünebilirsiniz ancak bazen kaşlar olması gerektiğinden gür, seyrek ya da düşük olabiliyor. Yuvarlak bir yüze sahipseniz, hafifçe köşeli ve keskin açılı kaş modelleri tam size göre. Bu tip bir model yüz tipinize belirginlik kazandıracaktır. Yuvarlağın aksine uzun bir yüze sahipseniz yana doğru açılı kaş modellerini tercih ederek yüzünüzü daha dengeli bir görünüme kavuşturabilirsiniz. En şanslı olanlar ise şüphesiz oval yüze sahip olanlar! Eğer oval bir yüzünüz varsa her kaş modeli yüzünüze uyacaktır. Doğala yakın kalın bir kaş sizi mutlu edecektir. Kare yüz tipine sahipseniz de yine keskin hattınızı kavisli kaş şekliyle dengelemeniz mümkün. Tek yapmanız gereken doğal kavisi koruyarak şekillendirmek. Eğer kaşlarınız seyrekse ilk iş rengine uygun bir kalemle doldurma işlemi yapmaktır. Kaşlarınızı istediğiniz görünüme kavuşturduktan sonra tarayıp sabitlemeyi de unutmayın!

Makyaj malzemeleri temizlenmeli Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için gece uyumadan önce muhakkak makyajı çıkarıp, temizlemek gerekiyor. Ancak çoğu kişi cildinin temizliğine önem verirken hemen her gün kullandığı makyaj malzemelerinin temizliğini unutuyor.

Uzmandan uyarı: Maskenin altına ağır makyaj yapmayın Dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş, pandemi döneminde maske kullanımında makyaj yapılmaması uyarısında bulundu.