Türkiye Gazetesi

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ise daha vahim bir iddia ortaya attı. Çiftçi, hiç arı görmeden bal üretildiğini aktardı. Başkan Akın Çiftçi, ucuz balların insan sağlığını tehlikeye soktuğunu belirterek "Bu sene balda rekolte kaybı oldu. Bu, sahtekârların iştahını daha da kabarttı. Marketlerde 30 liraya satılanlar bal değil, çünkü bizden çıkışı 35 TL. Sahte ballarla insanları zehirliyorlar. Hiç arı görmemiş ballar var. Biz sahte balı tadından ve kokusundan anlarız ama vatandaşın ayırt etmesi zor. İnsanlarımız ucuz bal tüketmesin, bildikleri yerden gidip alsın" dedi.

"82 BİN AİLE BU İŞTEN BESLENİYOR"

Bakanlıkların bu konuda denetimlerini artırdığını da dile getiren Çiftçi "Sahtekârlar emeklerimizi çalıyor. Ordu'da 10 bin 500, Türkiye genelinde ise 82 bin aile geçimini buradan sağlıyor. Yazık, bu kadar kişinin emeği çalınıyor. Bunun önüne geçilirse hem ailelerimizin kazancı artar hem de insanların zehirlenmesi engellenir. Bazı firmalar, arıcılarımızın ürettiği balları kayıt altına alırsa dolandırıcıların önüne geçilebilir. Bu konuda biraz daha destek lazım" diye konuştu. Selim Kulçu İHA

REKOLTE YARIYA DÜŞTÜ

Türkiye, yıllık 110 bin ton ile Çin'den sonra dünyanın en çok bal üreten ikinci ülkesi. Ordu ise yıllık 17 ton ile Türkiye'nin en çok bal üreten şehri. Bal üretiminin yüzde 15'ini karşılayan Ordu'da bu sezon kötü geçti. Üretim yüzde 45 oranında düştü. Ülke genelinde bu kayıp, orman yangınları ve kırağı gibi etkenlerden yüzde 50'lerin üzerine kadar çıkıyor.

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