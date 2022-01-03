Türkiye Gazetesi

Avcılar Merkez Mahallesinde bir apartmanda yaşanan olayda binanın dış kapısını kırarak bodrum katına inen hırsızlar kapı demirlerini keserek depoya ulaştı. Kapıyı kıran hırsızlar iki gece içerisinde toplam dört kez depoyu soyu. Jant, kablo ve masaları çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Her geldiklerinde deponun demirlerini biraz daha kesen hırsızlar depodan 30 bin TL’yi bulan eşya çaldı. Eşyaları çaldıktan sonra apartmanın önünde dakikalarca oturan hırsızlar rahatlıklarıyla pes dedirtti. Apartmanlarında yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Aykut Zafer, “Kentsel dönüşüm dolayısıyla zaten mahallemizde hırsızlık artmış durumda. Bende durum böyle olunca güvenlik kamerası görüntülerini inceledim.

30 BİN TL DEĞERİNDE EŞYA ÇALDILAR

Tabi görüntülerde tabiri caizse hırsızların sabaha kadar buralarda koşturduğunu gördüm. Bizim binamıza gelerek dış kapıyı tekmeleyip açmışlar. Daha sonra bodrum kata inerek depo kapısının demirlerini, demir makası ile kesmişler. Açtıkları bu delikten giren hırsızlar, komşularımızın depoya bıraktığı jant, kablo ve masa gibi eşyaları çalmış. Tabi biz hırsızları fark edene kadar depodan yaklaşık değeri 30 bin TL’lik eşya çalmışlar. Şu anda deponun kapısını tekrardan tamir ettik ama giden gitti. Beni şaşırtan ise hırsızların rahatlığı oldu. Geliyorlar sokakta dakikalarca oturuyorlar, aşağı iniyorlar dakikalarca depoda kalıyorlar. Yani hiç korkmuyorlar herhalde. Anladığım kadarı ile hafta içi geçe saatlerini seçiyorlar. Herhalde insanlar ertesi gün işe gidiyor, etrafta kimse olmuyor diye bu saatte geliyorlar” dedi.

Yüzsüz hırsız, girdiği evi aynı günde iki kez soydu Aydın’ın Söke ilçesinde soyduktan sonra ateşe verdiği eve yeniden gelen hırsızlık zanlısı bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı. Aynı günde girdiği evi iki kez soyan yüzsüz hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.