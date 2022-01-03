Türkiye Gazetesi

Kış aylarında grip ve soğuk algınlığı vakalarının artması ile ilaçlardan ziyade doğal yöntemlere yönelen vatandaşlar, bu sene koronavirüsün de etkili olması ile birlikte rağbeti artırdı. Birçok hastalığa şifa olarak gösterilen 'kaya balı' da en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

İlaç niyetine tüketilmek üzere alınan kaya balının faydaları ise saymakla bitmiyor. Nefes darlığı ve astım gibi hastalıklara iyi gelmesinin yanı sıra cilt bakımı için de kullanılan kaya balı, dağlardan binbir zorlukla toplanıyor.

Ailesi ile birlikte 20 yıldır arıcılık işi yapan Adem Çelebi, "Kaya balını dağlardan, kayalardan topluyoruz. Sağ olsun oradaki köylüler, korucular bize bilgi veriyor. Biz de giderek kayalardan balı topluyoruz" dedi.



Kış aylarında doğal yöntemlere yönelen vatandaşların ilk tercihleri arasında kaya balı da yer alıyor

ARAÇ EGZOZU DAHİ GÖRMÜYOR

Siirt'in dağlarına araç çıkamadığı için balın araç egzozu dahi görmediğini belirten Çelebi, "Kaya balını almak için 13 kilometre atlarla çıkıyoruz. Nefes darlığı, astım, KOAH gibi birçok rahatsızlığa karşı faydalıdır. İlaç gibi sabah ve akşam tüketildiği zaman 3 gün içinde nefes alışverişiniz değişir" ifadelerini kullandı.

Kaya balının fiyatı ile ilgili bilgi veren Çelebi, kilosunun 400 lira olduğunu belirterek, "Donmuş arı sütü eklenmiş balımız ise 200 lira. Kaya balı, propolis, polen, arı ekmeği, arı sütü karışımlarının birleştiği balımız da 1200 lira" ifadelerini kullandı.



Kaya balının kilosu tezgahlarda 400 liradan alıcı buluyor

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