Türkiye Gazetesi

Avcılar Merkez Mahallesinde 5 Ekim 2021 tarihinde 30 yaşındaki Mehmet Yıldız saplantılı bir şekilde aşık olduğu 42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi’nin aşkına karşılık vermemesi üzerine tehdit ederek gece evine gizlice girip yüzüne kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün bazı bölgelerinin kemiklerine kadar eridiği ve görme yetisini kaybettiği belirlenmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Yıldız’ın Yasemin Uzunçelebi’nin sevgilisi olduğu ve Uzunçelebi’yi öldürmek amacıyla canavarsa hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedildi. Kimyasal maddeli saldırının ardından kadının vücudunda hayati tehlike oluşturacak yanıkların olduğu ifade edilerek “Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı” ifadeleri kullanıldı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianame kapsamında Mehmet Yıldız hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, sanık Mehmet Yıldız’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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