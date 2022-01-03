Türkiye Gazetesi

Aile Mahkemesi’ne müracaat eden Y.B. evlilik birliği kurulduktan sonra davalının küfür ve hakaret ettiği, sadakatsiz davrandığı, toplum içerisinde küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunduğunu öne sürerek eşi O.B.’den boşanmak istedi. Davacı Y.B. davalı koca O.B.’nin sürekli boşanmak istediğin dile getirdiğini 6 bin TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 500 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etti. Tüm iddiaları inkar eden davalı koca O.B. davacının evliliğinin ilk gününden itibaren maddi taleplerde bulunduğunu düğünden hemen sonra takılan takıları bozdurarak banka hesabına yatırdığını ifade etti.

MADDİ TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

Tarafların aldıkları kararla birlikte yaşamadıkları erkeğin eşinin işi ve geliri olmadığı halde kredi kartlarını iptal ettirdiği ve davacı eşin giderlerini karşılamadığına dikkat çekti. Boşanma sebep olan olayda erkeğin tam kusurlu kadının ise kusursuz olduğuna karar verilerek davacı kadına eş yararına bin TL tedbir-yoksulluk nafakası ile 20 bin maddi tazminat ödenmesine, manevi tazminat talebinin ise davacının kişilik haklarına saldırı teşkil eder nitelikte kusurlu bir davranışın varlığı ispatlanamadığına hükmetti.

KREDİ KARTI İPTAL ETTİRMEK KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kredi kartı iptal ettirmenin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna hükmetti. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Aile Mahkemesi, ilk kararında direndi. Davacı kadın bu kararı da temyiz edince devreye bu defa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, karısının kredi kartını iptal ettiren kocayı kusurlu buldu.

MAHKEME KADINI KUSURSUZ KABUL ETTİ

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Eşinin geliri olmadığını bilen erkeğin, kadının kullandığı kredi kartlarını iptal ettirdiği, giderlerini karşılamadığı, bu nedenle kendisini arayan kayınvalidesine ‘manyak karı’ dediği anlaşılmaktadır. Boşanmaya sebep olan olaylarda erkek eşin tam, kadın eşin ise kusursuz olduğu noktasında yerel mahkeme ve özel daire arasında uyuşmazlık yoktur. Somut olay incelediğinde, erkeğin kusurlu davranışları nedeniyle kadının kişilik haklarının saldırıya uğradığı belirgin olup, davacı kadın yararına manevi tazminata hüküm edilmemesi bozmayı gerektirmiştir. Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bozma kararına uyulması gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar: Memur eşe nafaka yok Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay devlet memur olan eşin yoksulluk nafakası istemini reddetti.