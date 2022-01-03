Türkiye Gazetesi

Olay Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Yuva köyünde meydana geldi. Tek başına yaşayan Celal Almalı’nın (92) kaldığı konteynerde sabah'ın erken saatlerinde alevlerin yükseldiği görüldü.

KÖYLÜLER YANGINI SÖNDÜRDÜ

Köyde yaşayan komşuları çıkan yangın için seferber oldu. Köylüler kendi imkanları ile yangını söndürmeyi başardı. Ancak 92 yaşındaki Almalı yangından kurtarılamadı. Vücudunun bir kısmı da yanan Almalı’nın öldüğü öğrenildi. Olay sonrası Jandarma ekiplerine haber verildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan Celal Almalı (92) yalnız yaşadığı konteynerde çıkan yangında hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Almalı’nın kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldı. 92 yaşındaki adamın sobanın kovasını değiştirmek isterken düşmesi sonucu yangının başladığı tahmin ediliyor.

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