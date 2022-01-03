Türkiye Gazetesi

Van'da 2 Eylül 2020 tarihinde tek çatı altında faaliyet göstermeye başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 2,5 milyonluk aramayla rekor düzeyde çağrı aldı. 112 ambulansın yanı sıra 110 İtfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangını gibi acil çağrıların da alındığı merkezin başı gereksiz çağrılarla dertte. Merkeze gelen 2,5 milyon çağrının yüzde 80’inin asılsız ihbarlardan oluşurken sadece bir şahıs tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi 18 bin 500 kez aranarak meşgul edildi. Merkez, 18 bin 500 kez arayan şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladı hem de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. 112’nin kara belası olan bu şahsın yanı sıra, 4 bin ve 2 bin kez arayan şahıslar hakkında da işlem başlatıldı.

HASTALIK DÜZEYİNDE MEŞGUL EDİYORLAR

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 112 Acil Çağrı Merkezinin bir amacının da ana karşılayıcıların lüzumsuz çağrıları eleyip, ekiplerin asıl vakayla ilgilenmesini sağmak olduğunu belirtti. Şu an gelen çağrıların sadece yüzde 20’sinin vakaya dönüştüğünü ifade eden Vali Bilmez, “Gelen çağrıların yüzde 80’i asılsız çağrılar oluşturuyor. Hastalık düzeyinde burayı sürekli meşgul eden kişiler de çıkabiliyor. Sistemden onları tespit edebiliyoruz. Bir kişi 3 bin 500 kez burayı aramış. Bizler bu şahıs hakkında hem idari para cezası uyguladık hem cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. 4 bin defa, 2 bin defa arayanlar da var. Bu şekilde peyderpey tespitler yaptıkça onlar da kesiliyor. İşlem yaptığımız kişi bir daha aramadı” dedi.

Iğdır’da acil çağrı hatları birleşti Acil çağrıların tek çatı altında birleştirilmesine yönelik İçişleri Bakanlığı’nın “112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi kapsamında Iğdır’da 112 üzerinden çağrı alımlarına başlandı.