Türkiye Gazetesi

Yurdun Doğu illerinde günlerdir devam eden kar yağışı etkisini artırıyor. Erzincan’da kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 86 köy ve 34 mezra yolunun yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Bir yandan yollar açılırken diğer yandan da karda mahsur kalan araçlar kurtarılıyor.

Öte yandan Erzincan’da il genelinde olmak üzere, Giresun, Iğdır, Van ve Ordu’nun bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime bir günlük ara verildi.

ARDAHAN’DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ

Kar yağışının ulaşımı engellediği illerden biri de Ardahan. Yeniden etkisini gösteren kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken trafikte de aksamalar yaşandı. Görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

KARIN TADINI YİNE ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Karın tadını yine elbette çocuklar çıkardı. Muş’ta Bostankent köyünde yaşayan çocuklar buz pistine dönen köy meydanındaki yolda kızak keyfi yapıyor. Okul çıkışında bir araya gelen çocuklar, bir yandan kartopu oynarken bir yandan da kaymanın tadını yaşıyor. Kendi el becerileriyle kızak yapan köy çocukları, karla kaplı yolda toplanarak düşe kalka kızak keyfini çıkarıyor.

KAR ALTINDA HALAY KEYFİ

Kars’ta ise eğlence zirve yaptı. Vatandaşlar Kars Vadisi’nde lapa lapa yağan karın altında halay çekti. Vadide eğlenen vatandaşlar ve sis altında kalan tarihi Kars Kalesi ile Havariler kilisesi havadan görüntülendi. Kar yağışı ve sisle birlikte Kars Kalesi görenleri adeta büyüledi.

Kar yağdı balık tezgahlarında fiyatlar düştü Havaların soğumasıyla balık tezgahlarındaki fiyatlar düştü. Sarıkanatın kilosu 80 TL’den 65 TL’ye kadar düşerken hamsi ise 35 liradan alıcı buldu.

Meteoroloji 6 ili uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor Meterolojiden yapılan hava tahminlerine göre, Batı Akdeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Kocaeli’nin kuzey ilçelerinin yağmurlu geçeceği geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı...Gece saatlerinde başlayacak: Sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı Meteoroloji, Doğu Karadeniz için sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısında bulundu. Söz konusu yağışların gece saatlerinde başlayacağı öğrenildi.