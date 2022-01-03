Türkiye Gazetesi

Sinop’un yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezini de beyaza bürüyen kar, havaların ısınmasıyla eriyerek denize aktı. Yaşanan bu durum, sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Erfelek Karasu Çayı’ndan akan çamur, deniz üzerinde metrelerce genişliğe yayıldı.

VATANDAŞ ÇAMURLA KARŞILAŞTI

Doğasıyla görenleri hayran bırakan Karadeniz’in doğal limanı olarak geçen Sinop Akliman bölgesi sahil şeridinde denizi gören vatandaşlar, metrelerce uzayan çamurla karşılaştı.

Doğal limanı kahverengiye bürüyen çamur, drone ile görüntülendi.

Tekirdağ’da gökten çamur yağdı Tekirdağ’da sabah saatlerinde yağan çamur sebebiyle vatandaşların araçları çamurla kaplandı.

Sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı Sel felaketiyle zor zamanlar ve acı kayıplar yaşanan Bozkurt'tan 12 bin kamyon çamurun çıkarıldığı öğrenildi.