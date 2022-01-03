Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesinde 1 Ocak Cumartesi günü saat 16.00 saatlerinde Jandarma Trafik Timlerinin trafik kontrolü sırasında 3 motosiklet sürücüsü plakası kapatılmış şekilde tek tekerle polisin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından geçti. O sırada yol kenarında bulunan bir gencin telefonla olayı çektiği tespit edilirken kaçan motosiklet sürücülerinin videoyu çeken şahısla irtibat halinde olduğu belirlendi.

17 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

TikTok videosu çekimi yapan A.I.’nın ifadesi doğrultusunda beraber hareket eden 3 motosiklet sürücüsü de yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda motosikletini tek tekerde süren şahıs hakkında CMK 179/3 trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, A.I. isimli şahıs hakkında ise görevli memurun görüntüsünü sosyal medyada yayınlamak için kayıt etmek suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca, her 3 sürücüye de 2918 SKTK'nın ilgili maddelerinden toplamda 17 bin 493 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 3 sürücünün de sürücü belgeleri süresiz iptal edildi.

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