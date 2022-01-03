Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yavuzlar mevkiinde feci bir kaza yaşandı. Cafer Yavuz yönetimindeki kamyonet, yol kenarındaki evin giriş katına çarptı.
Çevredeki kişilerin jandarmaya bildirdiği trafik kazasında, sürücü ile araçtaki Yakup Yılmaz (65) hayatını kaybetti.
Aynı araçta bulunan İshak, Maksude ile Kader Yılmaz ise hastaneye tedavi altına alındı.
Kars'ta kaza yapan otomobil alev aldı, 7 kişi yaralandı Kars'ta çarpışan iki otomobilden birinin alev aldığı kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.
Kocaeli'nde zincirleme kaza, yaralılar var Kocaeli’nde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.
Amasya’da feci kaza antrenör hayatını kaybetti 15 sporcu yaralandı Çorum’daki güreş turnuvasına gitmek üzere Batman’dan yola çıkan ve sporcu kafilesini taşıyan minibüs Amasya’da devrildi. Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan 13 güreşçi ve iki sürücü hastaneye kaldırıldı.