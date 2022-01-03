Türkiye Gazetesi

Konya'da cinayet! Sokak ortasında bışaklanan adam hayatını kaybetti. Hacıyusufmescit Mahallesi'ndeki Marsan Sanayi Özkafa Sokak'taki iş yerinde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, adının Faruk olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kişiyi ağır yaralı buldu. Yaralı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

ZANLILAR YAKALANDI

Olay yerinden kaçan, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki şüpheli, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Sır cinayet 7 yıl sonra çözüldü Yalova'da 7 yıl önce başından tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Makinacı'nın katil zanlısı bulundu. Cinayetin perde arkası da deşifre oldu.



Bursa'daki kadın cinayetinde yürek yakan detay Bursa Yıldırım'da oturan Hibetullah el Muhammed el Nasır, kocası tarafından öldürüldü. El Nasır ile görüntülü görüşmek isteyen Suriye'deki annesi, 10 yıldır yan yana gelemediği kızının cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu.