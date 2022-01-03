Türkiye Gazetesi

Malatya'da bir yolcu otobüsünden 65 kilodan fazla eroin çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kale ilçesi Malatya-Elazığ yol uygulama noktasında durdurulan otobüste bir yolcunun eşyalarında arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Neptün"ün de katıldığı aramada, otobüsün bagaj kısmında kutu içinde havlu paketlerinin içerisine gizlenmiş, kokmaması için de nane ile kaplanmış 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.A.I. emniyete götürüldü.



Van'da 104 kilodan fazla eroin ele geçirildi Van'ın İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta yapılan aramada 104 kilodan fazla eroin ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.



Bakan Soylu duyurdu: Zehir tacirlerine ağır darbe... 515 kilogram eroin yakalandı İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 515 kilogram eroinin yakalandığını duyurdu.