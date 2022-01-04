Türkiye Gazetesi

Aydın-Denizli karayolu Salavatlı Kavşağı'nda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

Kaza gece yarısı Aydın Sultanhisar istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen Tofaş sürücüsü, dinlenme tesisinden karayoluna çıktığı iddia edilen tıra arkadan çarptı. Çarpamnın etkisiyle taklalara atan otomobil hurdaya döndü. Araç içerisinde bulunan 5 kişiden 2'si olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı. Kazada yaralananlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralılara ilk müdahaleyi bu sırada bir yangın ihbarından dönen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yaparken, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları hurdaya dönen aracın başında feryat ederken, bölgeye güvenliğin sağlanması amacıyla takviye ekipler sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Trabzon'da feci kaza, ölü ve yaralılar var Trabzon’da meydana gelen feci kazada freni boşalan kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı, 2 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Kars'ta kaza yapan otomobil alev aldı, 7 kişi yaralandı Kars'ta çarpışan iki otomobilden birinin alev aldığı kazada 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.