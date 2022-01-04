Türkiye Gazetesi

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Ardahan’ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK ARTACAK

Yurt genelinde sıcakların artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 6

Meteroloji uyardı! Kar ve sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı...Gece saatlerinde başlayacak: Sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı Meteoroloji, Doğu Karadeniz için sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısında bulundu. Söz konusu yağışların gece saatlerinde başlayacağı öğrenildi.