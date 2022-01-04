Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri bir süredir ulaşım açısından mağdur olduklarını dile getiriyorlardı. Mahalleli, 50 yıldır evlerine ulaşım sağladıkları 'Timurlenk Sokak'ın elektrik dağıtım şirketi tarafından 'tapulu mülkleri olduğu' gerekçesiyle otopark yapılmak üzere tel örgü ile çevrildiğini ve trafiğe kapatıldığını belirterek, yolun tekrar açılması için çok sayıda eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdiler.

MAHALLELİYİ SEVİNDİREN HABER GELDİ

50 yıldır kullandıkları yolun kapatılmasıyla birlikte gidecekleri yerlere ulaşımın zorlaştığını belirten vatandaşlar, yol kapanmadan önce yürüyerek 2 dakikada ulaştıkları yere şu anda 20 dakikada zor gittiklerini belirterek, yetkilerden yardım istemişlerdi. Mahalleli için sevindiren haber geldi. Kapatılan yol, ilk önce İlkadım daha sonra da Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde imar planına işlenerek tekrar yaya ve araç trafiğine açılacak.

50 yıllık yollarının tekrar açılmasını isteyen vatandaşlar eylem yaptı

"KAMU YARARI GÖZETİLEREK TEKRAR AÇILACAK"

Kapanan yolun tekrar açılacağını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Söz konusu alan elektrik dağıtım şirketine ait bir yer. İmar planında yol olarak görünmüyor ama burası fiilen yol olarak kullanılıyordu. Bize aktarılan bilgiye göre, orada bir hırsızlık olayı olmuş. Akabinde de elektrik dağıtım şirketi yolu kapatmış. Ancak o kapanan yer Kazım Karabekir Mahallesi’nin ana giriş hattı. Dolayısıyla kamu yararını da gözeterek, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın da devreye girmesi ile bu yolun açılması noktasında karar alınacak" dedi.

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