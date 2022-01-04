Türkiye Gazetesi

Yüreğir ilçesinde, Asiye Çulha (35) sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin’i (6) okula göndermek için kalktı. Eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı odada yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne, cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediği çocuklarının ve eşinin hareketsiz olduğunu fark edip çığlık attı.

BABA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Annenin çığlığı üzerine olay yerine gelen komşuları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada eve gelen Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne de yakınları tarafından evin ikinci katına çıkartılarak teskin edilmeye çalışıldı.

Acı olayı duyan komşular da gözyaşlarına boğuldu.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada, baba ve iki oğlunun ilk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin ediliyor.

İlk incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta soba faciası: 1 ölü Kahramanmaraş’ta bir şahsın evinde ölü bulunmasının ardından, soba zehirlenmesi yaşayıp yaşamadığı ihtimali araştırılıyor. evinde ölü bulundu. Şahsın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sobayı tinerle yakan çocuk feci şekilde can verdi Diyarbakır'da 10 yaşındaki Doğan Gül, sobaya tiner dökünce alevler üzerine sıçradı. Gül, yanarak can verdi.

Karabük'te soba gazından zehirlenen çift hastanelik oldu Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.