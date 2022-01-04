Türkiye Gazetesi

Yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'da son yıllarda yaşanan kuraklık sorunu korkuları artarken 2022 bereketi ile geldi. Son zamanlarda artan yağışlarla beraber, geçtiğimiz sene yüzde 19.53 seviyesinde olan barajlar 4 ocak 2022'de yüzde 48.5 seviyelerine yükseldi.

Bununla beraber barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en yüksek seviyesi ile 2019 ocak ayında yüzde 83.17 seviyelerinde görüldü.

Gelecek aylarda İstanbul'da beklenen yağışlarla birlikte ilkbahar da barajların doluluk oranlarının yüzde 80.00 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

2021'de İstanbul'da barajlarda son 10 yılın en düşük seviyesi yüzde 19.53 olurken, 2022 itibarı ile yüzde 50'ye yaklaşmış durumda.

ÖMERLİ BARAJI ZİRVEDE

İstanbul barajları doluluk oranlarında Ömerli Barajı yüzde 77.08 ile listenin başında olurken en düşük seviye ise 20.91 ile Pabuçdere barajı oldu. Diğer barajların oranları ise şu şekilde; Istrancalar'da yüzde 38.3 Terkos'ta yüzde 42.87 Sazlıdere'de yüzde 21.88 Alibey'de yüzde 27.82 Büyükçekmece'de yüzde 41.49, Darlık'ta yüzde 47.46 Elmalı'da yüzde 69.92 Kazandere'de yüzde 47.5 olarak kaydedildi.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 75'i geçti İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 75,88'e yükseldi. İSKİ'nin son verilerine göre barajlar son bir hafta içerisinde 31,66 milyon metreküp arttı.

İstanbul'da baraj doluluk oranları geçen yılı aştı İstanbul’da yağan son yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranları yüzde 65 seviyelerine çıktı. Öngörüler, önümüzdeki günlerde gelecek yağışlarla, doluluğun yüzde 70’i geçeceği yönünde.