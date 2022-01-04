Türkiye Gazetesi

Yozgat'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derecelere kadar düştü. Bu dondurucu soğuk sonrası Çamlık Milli Parkı'nda bulunan Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Beyaz ve yeşilin buluştuğu tabiat parkında, göletin donmasıyla birlikte güzel görüntüler oluştu. Kuğular ise buzun üstünde adeta bale yaptı. Ördekler de göletin donmayan kısımlarında kendine yer aradı.

Göleti görmek için gelen bazı vatandaşlar "Manzara çok güzel. İnsanın içini ferahlatıyor" dedi.

Burdur'da aşırı yağışlar mahalleyi gölete çevirdi Burdur’da aşırı yağışlar nedeniyle gölete dönen Boğazköy Mahallesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Atatürk Baraj Göleti'nden kadın cesedi çıktı Adıyaman’ın Samsat ilçesi yer alan Atatürk Baraj Göleti'nde bir kadın cesedi bulundu.