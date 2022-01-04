Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Fatih'te yolları karıştıran bir sürücü tramvay yoluna girdi. Durumu farketmeyen sürücü araçla tramvay yolunda ilerlemeye devam etti.

Sürücü bir süre daha ilerledikten sonra Topkapı'da bulunan altgeçitteki tramvay istasyonundaki raylarda mahsur kaldı.

Durakta bekleyen vatandaşlar, tramvay yerine araç geldiğini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Raylarda mahsur kalan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

İstanbul'da bir sürücü yolları karıştırınca ana yol yerine tramvay yoluna girdi.

İBB’nin tramvay çalışması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı T4 Topkapı-Mescid-i Salam tramvay hattında sabah saatleri arasında yapılan bakım çalışması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Toplu taşıma araçlarının geç gelmesi ve yaşanan yoğunluk izdiham oluşurken işe geç kaldığını söyleyen bir vatandaş, "Sosyal medyada o kadar şey yapıyorlar ama boş demek ki" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.

Tramvayda sosyal mesafesiz yolculuk İstanbul’da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.