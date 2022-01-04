Türkiye Gazetesi

2021 yılı sona erdi, en güvenilir ünlüler belli oldu. MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2021 sonuçlarına göre, zirvedeki isim bu yıl da Haluk Levent oldu.

Ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları, aktiflikleri ve televizyon ekranındaki imajları ile belirlenen sonuçlarda bu sene yüzde 71 oy alan Haluk Levent ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 62 oy alan Müge Anlı ve üçüncü sırada yüzde 47'lik oy oranıyla Kenan İmirzalıoğlu bulunuyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR 20'NCİ SIRADA

Komedyen Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi’ne 20’nci sıradan giriş yaptı. Öte yandan listede yer alan Haluk Levent, Müge Anlı, Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel’e daha çok kadınlar, Şener Şen’e ise bu yıl daha çok erkeklerin güven beslediği sonucuna ulaşıldı.

Binnur Kaya, Uğur Dündar ve Gülse Birsel’e güven açısından 46-55 yaş grubu, Nihat Hatipoğlu’na güven açısından 26-35 yaş grubu öne çıktı.

NİHAT HATİOPOĞLU'NDAN BÜYÜK BAŞARI

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, listeye 14’üncü sırada girerek büyük bir başarıya imza attı. Nihat Hatipoğlu’na güven açısından 26-35 yaş grubu öne çıktı.

Listedeki ilk 20 ünlü ve sıralamaları şu şekilde;

1. Haluk Levent yüzde 71.4

2. Müge Anlı yüzde 62.9

3. Kenan İmirzalıoğlu yüzde 47.3

4. Şener Şen yüzde 45.6

5. Beyazıt Öztürk yüzde 44.9

6. Ezgi Mola yüzde 44.5

7. Binnur Kaya yüzde 40.5

8. Aras Bulut İynemli yüzde 40.2

9. Haluk Bilginer yüzde 40

10. Acun Ilıcalı yüzde 38.8

11. Kerem Alışık yüzde 36.6

12. Şevket Çoruh yüzde 36

13. Tarkan yüzde 35.3

14. Nihat Hatipoğlu yüzde 35.1

15. Gökhan Özoğuz yüzde 34.2

16. Kıvanç Tatlıtuğ yüzde 33.4

17. Esra Erol yüzde 32.7

18. Uğur Dündar yüzde 32.3

19. Gülse Birsel yüzde 31.8

20. Şahan Gökbakar yüzde 31.5