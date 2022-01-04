Türkiye Gazetesi

Hilalkent-Çat Yolu TOKİ'ler seferini yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsüne bir vatandaş maskesiz bindi.

Otobüs ücretini de vermeyen vatandaş rahatlıkla koltuğa oturdu. Otobüs şoförü, yolcuya ‘beyefendi siz kartınızı çekmeyi unuttunuz’ diyerek hatırlatma yaptı.

‘MASKE DE TAKMIYORUM, ÜCRETTE ÖDEMİYORUM’

Yolcu ise rahat tavrıyla ‘maske de takmıyorum, ücrette ödemiyorum’ diyerek şoföre tepki gösterdi.

Ya maskeni tak ya da in aşağı, aksi takdirde polisi arayacağım diyen otobüs şoförü, cep telefonuyla durumu polise bildirdi.

Diğer yolcularında duruma tepki göstermesi üzerine durakta duran otobüsten bir yolcu maskesiz vatandaşı otobüsten indirdi. O anlar ise otobüs güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı: Yaralılar var Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet, özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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