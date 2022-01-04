Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Hasköy Mahallesinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre yaşanan aile içi tartışmada 94 yaşındaki H.N. torunu 40 yaşındaki Halil N. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine H.N. av tüfeği ile torunu Halit Nurtop’a ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Nurtop kanları içerisinde yere yığılırken H.N. cinayeti işlediğini itiraf etti.

TORUNUNU SIRTINDAN VURDU

Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi. Halil N.’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı yaşlı adamın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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