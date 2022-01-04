Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’nda olay meydana geldi. Eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini iddia eden H.T., intihar etmek için çatıya çıktı. Çatıdan aşağıya atlamaya çalışan H.T., çocuklarının getirilmesini istedi. Polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre uğraş verdi.

O esnada olayın gerçekleştiği yerde Ülkü Ocakları İl Başkanlığı hizmet binasında bulunan Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş da genci ikna etmeye çalıştı.

GENCİN DİKKATİNİ DAĞITTILAR

Etrafta toplanan vatandaşlar gencin atlamaması için bağırırken, gencin dikkatinin dağılmasını fırsat bilen Başkan Karakuş, hızlıca üzerine atlayarak H.T.’yi kurtardı. H.T.’nin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar, alkışla karşılık verdi. Kurtarılan H.T. kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evde yalnız bırakılan bebek, alevlerden son anda kurtarıldı Samsun'da bir karı koca, 1,5 yaşındaki bebeklerini evde bırakıp dışarı çıktı. Ardından sobanın bulunduğu odada yangın başladı. Bebeği alevlerin arasından komşuları aldı.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü, sürücü son anda kurtuldu Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanmaya başladıktan kısa süre sonra alevlere teslim olan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.