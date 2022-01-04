Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de geceyi dükkanında geçiren lokanta işletmecisi ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Yeniyalı Mahallesi Yarımca Sanayi Sitesi’nde yaşandı. Sanayi sitesi içerisinde lokanta işleten 42 yaşındaki Ferhan Cömert geceyi iş yerinde geçirdi.



ÇALIŞANLARI CESEDİNİ BULDU

Sabah saatlerinde iş yerine gelen dükkan çalışanları, Cömert’in hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Çalışanlar bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cömert’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ferhan Cömert’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.



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