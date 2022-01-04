Türkiye Gazetesi

Burdur'da traktörüyle seyir halinde olan sürücünün bir an direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç ormanlık alanda devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan eşi ise yaralandı.

YARALI EŞ TEDAVİ ALTINDA

Mustafa Şengün'ün (42), kullandığı 15 DF 631 plakalı traktör, Yaylabeyi köyündeki ormanlık alanda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Keziban Şengül yaralandı.

Şengül, sağlık ekiplerince Budur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

62 yaşındaki sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Ordu’nun Ulubey ilçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti: Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Sivas’ta kullandığı özel aracıyla yoldan çıkan Ali Şahin arkadaşından yardım istedi. Kaza yapan arkadaşının yardımına koşan Akay Kara, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.