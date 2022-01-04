Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ailesinin 5 gündür haber alamadığı 23 yaşındaki Batuhan için arama çalışması başlatıldı. Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinden 30 Aralık’ta ayrılan Batuhan Yiğit’ten haber alamayan babası Erkan Yiğit durumu polise bildirdi.
Kayıp başvurusunda bulunulması üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan ve İstanbul'a bir sağlık kurumuna ataması yapılan Yiğit'in bulunması için ailenin de afiş hazırlatarak çeşitli noktalara astığı belirtildi.
3 gündür kayıp olan çiftçinin donarak öldüğü tespit edildi Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde 3 gündür kayıp olan Yıldırım Töre’nin cesedi traktöründen 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Töre’nin donarak öldüğü tespit etti.
6 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı Antalya’nın Serik ilçesinde enteresan bir olay yaşandı. Eşi ve oğlu portakal toplamaya gittiği sırada evden çıkan 6 çocuk annesi kadından bir daha haber alınamadı.