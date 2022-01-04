Türkiye Gazetesi

İzmir'in Buca ilçesinde park kavgası yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta meydana geldi. Emekli astsubay K.Y. ile komşusu Adem Ateş (38) arasında bina önünde otomobil park etme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.Y., tabancayla Adem Ateş'e ateş açtı. Tabancayla vurulan Ateş kanlar içerisinde yere yığılırken, kavgayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Evli, iki çocuk sahibi ve elektrik işiyle uğraştığı öğrenilen Adem Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



CİNAYETİN ARDINDAN EVİNDE SAKLANDI

Komşusu Adem Ateş'i tabancayla vurarak ölümüne sebep olan cinayet zanlısı K.Y., olayın ardından evine kaçtı. K.Y., burada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KARISI ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Öte yandan öldürülen Adem Ateş ile komşusu K.Y. ile aralarında bir süredir problem olduğu, K.Y.'nin kendilerini ölümle tehdit etmesi yüzünden Adem Ateş'in eşinin bugün polis merkezine giderek K.Y. hakkında şikayetçi olduğu öne sürüldü.



Beyzbol sopalı park kavgası: Ortalığı birbirine kattılar Bursa'da araç park etme meselesi yüzünden iki taraf arasında çıkan münakaşa beyzbol sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar polis ekiplerinin müdahalesi ile birbirlerinden ayrılırken, kavga anları saniye saniye görüntülendi.



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