Türkiye Gazetesi

Bursa İznik'e bağlı Aydınlar Mahallesi'nde oturan 80 yaşındaki Ahmet Altay'dan uzun süre haber alamayan çocukları, durumdan şüphelendi. Babalarının evine giden çocuklar, acı bir gerçek ile karşılaştı. Yaşlı adam koltuğunda oturur vaziyette hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Merhumun ölüm sebebi otopsi ile belli olucak.

94 yaşında katil oldu: Torununu tüfekle vurdu İzmir’in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki adam tartıştığı torununu sırtından tüfekle vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden 50 yaşındaki torunu morga kaldırılırken 94 yaşındaki dede gözaltına alındı.

Artvin'e Gürcü akını! Bavulları dolduran gidiyor... Artvin'de son zamanlarda Gürcü akını yaşanıyor. Sabah saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nı boş bavullarla geçen Gürcüler, alışverişin ardından akşam saatlerinde tekrar ülkelerine dönüyor.