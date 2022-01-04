Türkiye Gazetesi

İstanbul Zeytinburnu’nda parkta oturan Murat Keskinbıçkı, korkunç bir cinayetle hayatını kaybetmişti. Satırlı bir saldırgan, Bıçakçı'yı başına defalarca vurduğu darbelerde öldürmüştü. Polisin dikkatiyle yakalanan zanlı tutuklandı.



POLİS EKİPLERİNİN DİKKATİ KATİLİ YAKALATTI

Zeytinburnu’nda bir parkta 27 Aralık 2021’de Murat Keskinbıçkı başına defalarca kez satırla vurulmuş halde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Keskinbıçkı’nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.



Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cinayet şüphelisinin İsmail A. olduğu tespit edilerek, yapılan çalışmalar sonucu gözaltına almıştı. Şüpheli İsmail A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheli İsmail A. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet büro 2021'de İstanbul'daki tüm olayları aydınlatarak tarihe geçti 2021 yılının Cinayet Büro Amirliği istatistiklerini yayınlayan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü yıl içinde yaşanan 294 olayın tamamını aydınlatarak Cumhuriyet tarihine geçti.

Sır cinayet 7 yıl sonra çözüldü Yalova'da 7 yıl önce başından tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Makinacı'nın katil zanlısı bulundu. Cinayetin perde arkası da deşifre oldu.

Başak Cengiz cinayetinde hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı Ataşehir'de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. Boz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Şüphelinin olaya tanık olarak başka bir şahsı da, “Yaklaşma sana da saplarım” diyerek tehdit ettiği öğrenildi.